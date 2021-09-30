Португалия по пенальти обыграла Казахстан и вышла в финал чемпионата мира по мини-футболу
22:24
Сборная Португалии выиграла у команды Казахстана в матче 1/2 финала чемпионата мира по мини-футболу.
Основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2. Сборная Португалии была точнее в серии пенальти — 4:3.
В финале Португалия сыграет с Аргентиной. Матч состоится 3 октября.
Чемпионат мира
1/2 финала
Португалия — Казахстан — 2:2 (0:0, 1:1) д.в. Пенальти — 4:3
30 сентября. Каунас. «Zalgiris Arena».
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