Португалия по пенальти обыграла Казахстан и вышла в финал чемпионата мира по мини-футболу

Сборная Португалии выиграла у команды Казахстана в матче 1/2 финала чемпионата мира по мини-футболу.

Основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2. Сборная Португалии была точнее в серии пенальти — 4:3.

В финале Португалия сыграет с Аргентиной. Матч состоится 3 октября.

Чемпионат мира

1/2 финала

Португалия — Казахстан — 2:2 (0:0, 1:1) д.в. Пенальти — 4:3

30 сентября. Каунас. «Zalgiris Arena».