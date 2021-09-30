Мини-футбол
Новости
Суперлига Кубок России Чемпионат мира Чемпионат Европы
Новости   //    Мини-футбол

Португалия по пенальти обыграла Казахстан и вышла в финал чемпионата мира по мини-футболу

22:24

Сборная Португалии выиграла у команды Казахстана в матче 1/2 финала чемпионата мира по мини-футболу.

Основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2. Сборная Португалии была точнее в серии пенальти — 4:3.

В финале Португалия сыграет с Аргентиной. Матч состоится 3 октября.

Чемпионат мира

1/2 финала

Португалия — Казахстан — 2:2 (0:0, 1:1) д.в. Пенальти — 4:3

30 сентября. Каунас. «Zalgiris Arena».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Наполи» — «Спартак»: все голы матча Лиги Европы
Губерниев отреагировал на волевую победу «Спартака» над «Наполи»
Оказывается, этот «Спартак» может побеждать вопреки!
«Спартак» опубликовал фото с горящими в огне спагетти после победы над «Наполи»
Что будет, если подтягиваться 10 раз каждый день?
vs
3
Офсайд