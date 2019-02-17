Почетный президент АМФР: "Третье место на ЧЕ - хороший результат для сборной России"

Почетный президент АМФР Семен Андреев прокомментировал завоевание женской сборной России бронзовых медалей на чемпионате Европы.

- Несмотря на то что украинкам удалось сравнять счет после первого тайма, наши девчонки все же были посильнее - приводит слова Андреева ТАСС. - Мы больше атаковали, больше держали мяч, моментов у нас было больше, да и тактически играли поинтереснее. Наверно, поэтому и по пенальти нам повезло больше. Это заслуженная победа. Между российскими и украинскими спортсменами хорошие отношения, сегодня все прошло очень дружно. Прекрасные отношения у нас и с руководством украинской команды.

Португальская и испанская команды, которые вышли в финал, все же повыше нас мастерством. У них женский футзал развит очень хорошо, они намного дольше этим занимаются, чем мы, поэтому закономерно сильнее. Но мы входим в четверку сильнейших команд Европы, и третье место для нас - это хороший результат.

В матче за третье место на континентальном первенстве сборная России переиграла команду Украины в серии пенальти со счетом 3:2.

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