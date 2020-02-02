Перед сборной России поставлена задача завоевать медали ЧМ-2020

Сборная России должна завоевать медали чемпионата мира-2020. Такую задачу перед командой поставил глава Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев.

Сборная России в субботу обыграла Хорватию со счетом 4:3 и вышла в финальную стадию ЧМ.

— Мы никогда не ставим перед собой низких задач, будет поставлена задача завоевать медали, — цитирует ТАСС Алиева. — Чемпионат мира будет проходить в Литве, что позволит приехать туда большому количеству наших болельщиков. Надеемся, что мы сможем восстановить пять игроков, которые не попали в состав на отборочный турнир из-за травм. Загадывать в спорте нельзя, но надеюсь, что сборная будет в полном порядке.

ЧМ-2020 пройдет в Литве с 12 сентября по 4 октября.