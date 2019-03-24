Павел Колобков: "Мини-футбол должен быть в программе Олимпиады"

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что мини-футбол может в будущем войти в программу Олимпиады.

- Мини-футбол уже вошел в программу юношеских Олимпийских игр, он активно развивается в мире, - цитирует ТАСС Колобкова. - Все перспективы есть, просто УЕФА и ФИФА нужно активно поработать.

Я, например, считаю, что такой вид спорта не только может, но и должен быть в программе Олимпиады. А нам хорошо, потому что в этом виде спорта у нас есть очень хорошие успехи.