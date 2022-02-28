Определились участники матчей на вылет

Вслед за «Лагуной-УОР» и «Норманочкой» обеспечила участие в плей офф и петербургская «Аврора».

— У нас многие переболели и еще не все восстановились, но пытаемся оправиться от этой ситуации, — говорит начальник команды «Аврора» Светлана Прорвина. — В этом году выступаем очень молодым составом, и на данный момент он выглядит не самым сильным, но и в других командах есть свои сложности. Для нас задача чемпионства в этом году не снимается, и она вполне реальна. «Аврора» всегда сражается только за первые места, других для нас не существует.

А в следующем туре «Лагуна-УОР» на своей площадке дважды обыграла «Аврору», став победительницей регулярного чемпионата.

Лагуна-УОР — 34. Норманочка — 29. Аврора — 21. МосПолитех — 15. ОГУ-КПРФ — 8.

Бомбардиры: М. САМОЙЛОВА (Лагуна-УОР) — 20. Садакова (Норманочка) — 11. Коваленко, Синцова (Аврора) — 8.

На «Востоке» регулярный чемпионат выиграла екатеринбургская «ВИЗ-Синара». Сумели подтянуться и сравняться в очках с «Тюменью» дебютантки турнира из челябинской ОСШ.

ВИЗ-Синара — 43. Красная Кама — 34. Тюмень — 12. ОСШ — 12.

Бомбардиры: КОСОЛАПОВА (Красная Кама) — 18. Ефимова (Красная Кама) — 16. Газимова (ВИЗ-Синара) — 13.

Во второй этап женского чемпионата России вышли шесть команд: четыре от Западной конференции — «Лагуна-УОР», «Норманочка», «Аврора», «МосПолитех» — и две команды с «Востока» — «ВИЗ-Синара» и пермская «Красная Кама».

Согласно регламенту соревнований, команды Западной конференции, занявшие первое и второе места, получают прямую путевку в полуфинальную стадию.

Финальные матчи чемпионата России пройдут 16 и 23 апреля.