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Объявлен окончательный состав сборной России на чемпионат мира по мини-футболу

16:19
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Стал известен окончательный состав сборной России на чемпионат мира по мини-футболу. Об этом сообщила пресс-служба международной федерации футбола (ФИФА).

Вратари: Георгий Замтарадзе, Альберт Цайдер (оба — КПРФ) и Дмитрий Путилов («Синара»);

Защитники: Ромуло (КПРФ), Иван Миланов («Тюмень»), Робиньо («Бенфика»), Даниил Давыдов («Газпром-Югра»);

Нападающие: Артем Антошкин, Сергей Абрамович (оба — «Тюмень»), Руслан Кудзиев («Норильский никель»), Артем Ниязов, Янар Асадов (оба — КПРФ), Эдер Лима («Коринтианс»), Сергей Абрамов («Синара»), Иван Чишкала («Бенфика»), Сергей Афанасьев («Газпром-Югра»).

Чемпионат мира пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября.

Дополнительная информация:

https://www.fifa.com/news/fifa-futsal-world-cup-squads-confirmed

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Екатерина Савостина все материалы автора

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