Объявлен окончательный состав сборной России на чемпионат мира по мини-футболу
16:19
Стал известен окончательный состав сборной России на чемпионат мира по мини-футболу. Об этом сообщила пресс-служба международной федерации футбола (ФИФА).
Вратари: Георгий Замтарадзе, Альберт Цайдер (оба — КПРФ) и Дмитрий Путилов («Синара»);
Защитники: Ромуло (КПРФ), Иван Миланов («Тюмень»), Робиньо («Бенфика»), Даниил Давыдов («Газпром-Югра»);
Нападающие: Артем Антошкин, Сергей Абрамович (оба — «Тюмень»), Руслан Кудзиев («Норильский никель»), Артем Ниязов, Янар Асадов (оба — КПРФ), Эдер Лима («Коринтианс»), Сергей Абрамов («Синара»), Иван Чишкала («Бенфика»), Сергей Афанасьев («Газпром-Югра»).
Чемпионат мира пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября.
Дополнительная информация:
https://www.fifa.com/news/fifa-futsal-world-cup-squads-confirmed
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