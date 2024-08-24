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Сегодня, 19:35

«Норильский никель» и «Газпром-Югра» встретятся в финале Суперкубка России по футзалу

Алина Савинова
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«Норильский никель» и «Газпром-Югра» вышли в финал Суперкубка России по футзалу.

В первом полуфинале клуб из Норильска со счетом 1:0 обыграл «Тюмень». «Газпром-Югра» в серии пенальти победила «Ухту» (4:4, пенальти — 4:2). Обе встречи прошли на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Матч за третье место и финал состоятся 25 августа.

Впервые турнир проходит в формате «Финала четырех». В Суперкубке выступают победители Кубка лиги, регулярного чемпионата, Кубка России и чемпион страны.

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