«Норильский никель» и «Газпром-Югра» встретятся в финале Суперкубка России по футзалу

«Норильский никель» и «Газпром-Югра» вышли в финал Суперкубка России по футзалу.

В первом полуфинале клуб из Норильска со счетом 1:0 обыграл «Тюмень». «Газпром-Югра» в серии пенальти победила «Ухту» (4:4, пенальти — 4:2). Обе встречи прошли на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Матч за третье место и финал состоятся 25 августа.

Впервые турнир проходит в формате «Финала четырех». В Суперкубке выступают победители Кубка лиги, регулярного чемпионата, Кубка России и чемпион страны.