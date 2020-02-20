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Николай Заварухин: «Провалили второй период»

21:10
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Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:3).

— Хорошая игра была. Боевая. Неплохо играли в обороне, имели шансы забить, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. —  Провалили второй период, где-то на контратаках пропустили два гола. Очень много провалов у нас было во втором периоде. Он и решил исход матча. По третьему периоду — ребята старались выровнять ситуацию: где-то не получилось, где-то здорово сыграл вратарь соперника.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/02/20/466321.html

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