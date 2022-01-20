Украина проиграла Нидерландам на чемпионате Европы по мини-футболу
В матче первого тура группового турнира чемпионата Европы по мини-футболу сборная Нидерландов победила команду Украины (3:2).
В составе хозяев турнира отличились Уалид Саадуни, Мохамед Аттаиби и Саид Бузамбу. У украинцев забивали Михаил Зварич и Петр Шотурма.
После первого тура Португалия и Нидерланды имею в активе по три очка. У Сербии и Украины ноль очков.
Чемпионат Европы
Группа A
1-й тур
Нидерланды — Украина — 3:2 (0:1)
19 января
Новости
15 ноя 2021 22:22
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