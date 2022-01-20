Украина проиграла Нидерландам на чемпионате Европы по мини-футболу

В матче первого тура группового турнира чемпионата Европы по мини-футболу сборная Нидерландов победила команду Украины (3:2).

В составе хозяев турнира отличились Уалид Саадуни, Мохамед Аттаиби и Саид Бузамбу. У украинцев забивали Михаил Зварич и Петр Шотурма.

После первого тура Португалия и Нидерланды имею в активе по три очка. У Сербии и Украины ноль очков.

Чемпионат Европы

Группа A

1-й тур

Нидерланды — Украина — 3:2 (0:1)

19 января