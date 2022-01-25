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Сегодня, 14:05

Нападающий сборной России Эдер Лима пропустит оставшуюся часть чемпионата Европы из-за травмы

Нападающий сборной России Эдер Лима пропустит оставшуюся часть чемпионата Европы по мини-футболу из-за травмы
Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий сборной России по мини-футболу Эдер Лима пропусти оставшиеся игры на чемпионате Европы из-за травмы, сообщает Twitter УЕФА. Вместо него в состав заявлен Андрей Афанасьев.

Во вторник, 25 января, сборная России по мини-футболу проведет второй матч группового этапа на чемпионате Европы в Нидерландах. Соперником нашей команды станет Хорватия. Начало матча ? в 19.30 по московскому времени.

Сборная России по мини-футболу
Эдер Лима
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