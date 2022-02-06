Нападающий сборной Португалии Зики признан лучшим игроком чемпионата Европы по мини-футболу

Лучшим игроком чемпионата Европы по мини-футболу признан нападающий сборной Португалии Зики, сообщает официальный сайт УЕФА. Он получил свой приз после финального матча.

20-летний игрок провел шесть матчей на турнире. В его активе три гола и три результативные передачи.

В финале сборная Португалии победила команду России (4:2). Португальцы уступал со счетом 0:2 по ходу игры.

Сборная Португалии выиграла чемпионат Европы во второй раз подряд.