Нападающий сборной Португалии Зики признан лучшим игроком чемпионата Европы по мини-футболу
Лучшим игроком чемпионата Европы по мини-футболу признан нападающий сборной Португалии Зики, сообщает официальный сайт УЕФА. Он получил свой приз после финального матча.
?? 20-year-old pivot Zicky takes the Player of the Tournament award ??@HisenseSports | #FEUROTopPlayer | #FutsalEURO pic.twitter.com/lh7GzpmJ9e— UEFA Futsal (@UEFAFutsal) February 6, 2022
20-летний игрок провел шесть матчей на турнире. В его активе три гола и три результативные передачи.
В финале сборная Португалии победила команду России (4:2). Португальцы уступал со счетом 0:2 по ходу игры.
Сборная Португалии выиграла чемпионат Европы во второй раз подряд.
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