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Сегодня, 19:44

Нандо рассказал о возможном завершении карьеры в сборной России по футзалу

Камила Абдурахманова
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Игрок мини-футбольной команды «Норильский никель» и сборной России Нандо рассказал о возможном завершении карьеры в российской национальной команде.

— Ты завершил карьеру в сборной?

— Честно, я не знаю. Пришел новый тренер, и он меня не вызывает. Я ему не нужен сейчас. Если вызовут в сборную России, готов играть. Почему не вызывают? Не знаю.

— Не разговаривал с Бесиком Зоидзе? Не интересно, почему перестали вызывать?

— Мне интересно, но если он не вызывает, значит, не видит меня в расположении сборной России.

— При каких условиях вернешься в сборную?

— Если завтра вызовут, буду готов ехать. Это не от меня зависит.

— Сейчас у сборной нет официальных матчей, только товарищеские игры. Какая у тебя будет мотивация?

— Играть за сборную России для меня большая честь. Неважно, чемпионат мира, Европы или товарищеский матч — с удовольствием надену футболку национальной команды, — приводит слова Нандо Metaratings.ru.

37-летний футболист пять раз становился чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок России, а в 2016 году стал обладателем Суперкубка России. Ранее Нандо представлял в России такие клубы, как московское и самарское «Динамо», КПРФ и «Газпром-Югра», а теперь он игрок «Норильского никеля».

Источник: Metaratings.ru
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