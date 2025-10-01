Мужская и женская сборные России по футзалу сыграют с иранцами

Российский футбольный союз сообщил, что мужская и женская сборные России по футзалу сыграют с Ираном. Команды проведут по две товарищеские встречи на паркете СК «Тулица» (Тула) 16 и 18 октября.

В первый игровой день в 15.00 по московскому времени начнется матч женских сборных, в 19.00 — мужских. Во второй игровой день игры стартуют в 13.00 и 17.00 соответственно.

В апреле 2025 года мужская сборная России победила иранцев со счетом 2:1 на международном турнире SAT Futsal Championship в Таиланде.