Мужская и женская сборные России по футзалу сыграют матчи против Киргизии

Мужская и женская сборные России по футзалу проведут встречи с представителями Киргизии в декабре, об этом сообщает пресс-служба РФС.

Команды сыграют по два матча, встречи пройдут 14 и 15 декабря во дворце спорта Федерации футбола Киргизии в Бишкеке.

Последние матчи мужской сборной были сыграны в конце сентября со сборной Чили в столице страны Сантьяго. В первом россияне потерпели поражение со счетом 0:3, а вторая встреча завершилась вничью 3:3. Женская команда в ноябре провела два матча против сборной Вьетнама в Хошимине (6:0, 6:1).

Национальные команды были отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.