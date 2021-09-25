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Мутко оценил шансы сборной России выйти в полуфинал ЧМ по мини-футболу

14:41
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Бывший министр спорта и экс-президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от четвертьфинала ЧМ по мини-футболу между Россией и Аргентиной.

«Предстоящий четвертьфинал между командами России и Аргентины будет сложным для обеих команд, обе ставят высокие задачи, но дальше пройдет только одна из них. Считаю, что шансы равны, все определит готовность в конкретный день отдать все силы.

Если вы говорите, что у сборной Аргентины молодой тренер, то почему этим не воспользоваться? У нашего Сергея Скоровича огромный опыт, сколько у него было таких игр. Уверен, он найдет варианты, как настроить игроков, как выбрать нужную тактику, как грамотно управлять игрой, что бы ни происходило. Не зря говорят, что за одного битого двух небитых дают, этот как раз тот самый случай. Желаю удачи команде и буду болеть», — приводит слова Мутко ТАСС.

Матч Россия — Аргентина пройдет 26 сентября и начнется в 20:00 мск.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12505145

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Сергей Разин все материалы автора

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