Мини-футбольный «Спартак» продолжит существование

Московский «Спартак» не будет ликвидирован, сообщает официальный сайт клуба. Ранее стало известно, что чемпионы России-2001 снялись с розыгрыша турнира высшей лиги-2019/20.

«Ни о каком закрытии клуба речь не идет.

В процессе подготовки к текущему сезону клуб попал в непростую ситуацию, и в силу ряда факторов не сумел должным образом подготовит команду к первенству страны. Впереди клуб ждет реорганизация. Первостепенной задачей для руководства станет создание новой основной команды. В будущем сезоне обновленный «Спартак» продолжит свое выступление на турнирах различного уровня.

Также отметим, что филиалы академии «Спартак» продолжат свою работу в прежнем режиме", — говорится в сообщении.

— Это решение далось нам с большим трудом. Однако, оно вынужденное, — сказал спортивный директор клуба Андрей Цуканов. — Чтобы не тянуть груз прошлых ошибок сквозь весь сезон, и не продолжать расстраивать болельщиков, руководство приняло решение о снятии с текущего чемпионата.

К сожалению, иногда необходимо сделать один шаг назад, чтобы потом — два вперед. Официально: основная команда будет расформирована. Впереди нас ждет большая работа, в том числе и селекционная, а главной задачей станет формирование новой, сильной команды.

Хочется поблагодарить наших болельщиков за поддержку, и развеять все слухи, появившиеся после новости о снятии с участия в первенстве страны. Данное решение не означает закрытие клуба. Напротив, мы сделаем все возможное, чтобы в следующем сезоне обновленный «Спартак» достойно представил красно-белые цвета на мини-футбольных площадках страны и радовал своих поклонников результатами, достойными имени великого клуба.