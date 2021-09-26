Россия — Аргентина: время начала матча 1/4 финала ЧМ-2021 и где смотреть прямую трансляцию
12:50
В воскресенье, 26 сентября, сборная России сыграет против Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу-2021. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
В 1/8 финала российские футболисты обыграли Вьетнам (3:2), а аргентинцы победили команду Парагвая (6:1).
Результаты всех матчей сборной России на ЧМ по мини-футболу можно посмотреть здесь
Следить за матчем Россия — Аргентина можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.
Читайте также
Игоря Захаркина выжили из России завистливые ветераны. Теперь тренер возглавил аутсайдера немецкого чемпионата
В тренерском совете Федерации гандбола России призвали к пожизненной дисквалификации игроков молодежной сборной
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю