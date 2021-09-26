В воскресенье, 26 сентября, сборная России сыграет против Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу-2021. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

В 1/8 финала российские футболисты обыграли Вьетнам (3:2), а аргентинцы победили команду Парагвая (6:1).

Результаты всех матчей сборной России на ЧМ по мини-футболу можно посмотреть здесь

Следить за матчем Россия — Аргентина можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.