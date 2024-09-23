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Российский вратарь Антаманов рассказал, как получил вызов в сборную Новой Зеландии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь сборной Новой Зеландии Михаил Антаманов, родившийся в Красноярске, рассказал, как получил вызов в национальную команду.

«Около десяти лет назад я решил переехать в Новую Зеландию из Москвы, чтобы начать новую жизнь. О футболе или футзале тогда даже не думал – к тому времени я давно не играл и был сосредоточен на работе. Моя цель была интегрироваться в новое общество. Сначала я начал играть просто для себя, с ребятами, которые собирались в зале по выходным. Постепенно набрал форму, вспомнил, что такое мяч, и решил попробовать себя в команде, которая ставила конкретные турнирные задачи, играла в любительских соревнованиях. Сначала это был «Ист Кост Бэйс», затем «Форрест Хилл Милфорд». Понимаю, что эти названия тебе вряд ли что-то говорят. Но играя за эти команды, я сумел привлечь внимание «Окленда» – самого титулованного клуба Новой Зеландии, который чаще всех выигрывает местный чемпионат.

В «Окленде» я дебютировал в чемпионате Новой Зеландии, и с тех пор карьера пошла вверх. Победы в чемпионате, затем международные матчи – это что-то вроде еврокубков, только в Океании. Из года в год меня признавали лучшим вратарем Новой Зеландии. После того, как я третий раз подряд получил этот титул, мне позвонил главный тренер сборной и спросил, хочу ли я стать вратарем команды. Я, конечно, согласился. Местная федерация очень помогла с документами, обратилась в ФИФА, и они разрешили мне играть за сборную», – цитирует Metaratings.kz Антамонова.

В этом месяце Антамонов в составе сборной Новой Зеландии участвует в чемпионате мира-2024 по футзалу.

Источник: Metaratings.kz
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