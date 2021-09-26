Месси смотрел матч ЧМ по мини-футболу между Россией и Аргентиной
26 сентября 2021, 22:46
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси смотрел матч 1/4 финала между сборной России и командой Аргентины чемпионата мира по мини-футболу. Он выложил фото в Instagram, на котором смотрит трансляцию.
Instagram Лионеля Месси.
Встреча завершилась победой аргентинцев в серии пенальти со счетом 5:4 (основное и дополнительное время — 1:1).
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