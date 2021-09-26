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Месси смотрел матч ЧМ по мини-футболу между Россией и Аргентиной

26 сентября 2021, 22:46
Лионель Месси. Фото Instagram Instagram Лионеля Месси.
Лионель Месси. Фото Instagram
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси смотрел матч 1/4 финала между сборной России и командой Аргентины чемпионата мира по мини-футболу. Он выложил фото в Instagram, на котором смотрит трансляцию.

Instagram Лионеля Месси.
Instagram Лионеля Месси.

Встреча завершилась победой аргентинцев в серии пенальти со счетом 5:4 (основное и дополнительное время — 1:1).

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Иван Шитик все материалы автора

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