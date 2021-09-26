Месси смотрел матч ЧМ по мини-футболу между Россией и Аргентиной

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси смотрел матч 1/4 финала между сборной России и командой Аргентины чемпионата мира по мини-футболу. Он выложил фото в Instagram, на котором смотрит трансляцию.

Instagram Лионеля Месси.

Встреча завершилась победой аргентинцев в серии пенальти со счетом 5:4 (основное и дополнительное время — 1:1).