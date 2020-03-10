Мэр Иланского рассказал о ситуации с вручением пива на турнире по мини-футболу

Пиво, которое получили в качестве приза участники кубка города Иланского (Красноярский край) по мини-футболу на снегу, вручал спонсор, сообщил глава города Владимир Максаков в интервью ТАСС.

По сообщению местных СМИ, в турнире, который прошел в минувшие выходные, принимали участие как детские, так и взрослые команды. Дети получили дипломы и конфеты, а взрослые команды получили по полуторалитровой бутылке пива, обмотанной лентой с российским триколором.

— У нас в смете было приобретение только кубков, медалей и грамот, которые и были вручены. У нас традиционно есть спонсор — Геннадий Петрович Штоколов — и он приобрел конфеты детям, и привез пиво взрослым. Официально никто не вручал пиво, я вручал только медали, кубки и грамоты, — сказал Максаков.

По словам главы города, Штоколов является индивидуальным предпринимателем и оказывает поддержку многим спортивным мероприятиям в городе.