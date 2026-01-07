Матчи мини-футбольной Суперлиги начнутся с минуты молчания в память об Алексе

Президент мини-футбольной Суперлиги Григорий Иванов сообщил, что ближайшие матчи турнира начнутся с минуты молчания в память об умершем игроке «Норильского Никеля» Фелипе Алексе.

«Минута молчания будет», — цитирует Иванова РИА «Новости».

Трагедия произошла 6 января. 32-летний бразилец почувствовал себя плохо в аэропорту во время посадки на рейс в Москву. Он потерял сознание и упал, ударившись головой о плитку. Прибывшие медики не сумели спасти жизнь спортсмена.

Алекс выступал за «Норильский никель» с 2020 года и был одним из лидеров команды. В 140 матчах Суперлиги бразилец набрал 122 (67+55) очка по системе «гол плюс пас». В 2024 году он был признан лучшим игроком клуба.