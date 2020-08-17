КПРФ вышла в финал чемпионата России

КПРФ вышла в финал российской суперлиги. В полуфинальной серии московский клуб в трех матчах одолел «Тюмень» в трех играх. В третьей встрече КПРФ обыграла соперника в серии пенальти — 4:4, пенальти 4:3. В первых двух матчах команда победила 3:2 и 3:1.

В другом полуфинале «Синара» вышла вперед в серии с «Газпром-Югрой» — 2:1 в матче и 2-1 в серии. Четвертая встреча состоится 18 августа.

Чемпионат России

1/2 финала

Третьи матчи

«Синара» (Екатеринбург) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 2:1 д.в. (0:0, 1:1, 1:0)

Счет в серии — 2-1

«Тюмень» — КПРФ (Москва) — 4:4 (2:2, 2:2, 0:0) Пенальти — 3:4

Счет в серии — 0-3