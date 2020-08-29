КПРФ впервые стал чемпионом России по мини-футболу

КПРФ впервые стал победителем чемпионата России по мини-футболу. В третьем матче финальной серии в гостях КПРФ выиграл в серии пенальти у югорской «Газпром-Югры».

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3. В серии пенальти точнее были игроки КПРФ — 2:1.

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу КПРФ.

Чемпионат России. Финал. Третий матч

Газпром-Югра (Югорск) — КПРФ (Москва) — 3:3 (2:0, 0:2, 1:1). Пенальти — 1:2.

29 августа. Люберцы. «ДС Триумф». Счет в серии: 0-3.