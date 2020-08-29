КПРФ впервые стал чемпионом России по мини-футболу
15:42
КПРФ впервые стал победителем чемпионата России по мини-футболу. В третьем матче финальной серии в гостях КПРФ выиграл в серии пенальти у югорской «Газпром-Югры».
Основное время матча завершилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3. В серии пенальти точнее были игроки КПРФ — 2:1.
Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу КПРФ.
Чемпионат России. Финал. Третий матч
Газпром-Югра (Югорск) — КПРФ (Москва) — 3:3 (2:0, 0:2, 1:1). Пенальти — 1:2.
29 августа. Люберцы. «ДС Триумф». Счет в серии: 0-3.