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КПРФ впервые стал чемпионом России по мини-футболу

15:42
Чемпионский кубок. Фото КПРФ.
Чемпионский кубок. Фото КПРФ.
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КПРФ впервые стал победителем чемпионата России по мини-футболу. В третьем матче финальной серии в гостях КПРФ выиграл в серии пенальти у югорской «Газпром-Югры».

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3. В серии пенальти точнее были игроки КПРФ — 2:1.

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу КПРФ.

Чемпионат России. Финал. Третий матч
Газпром-Югра (Югорск) — КПРФ (Москва) — 3:3 (2:0, 0:2, 1:1). Пенальти — 1:2.
29 августа. Люберцы. «ДС Триумф». Счет в серии: 0-3.

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