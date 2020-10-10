«Барселона» обыграла КПРФ в полуфинале Лиги чемпионов. Основное время завершилось вничью — 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, причем ответный мяч российская команда провела на последней минуте с пенальти. В составе «Барсы» отличился игрок сборной России Эксердинья.

В серии послематчевых пенальти каталонцы были точны, а игроки КПРФ не реализовали одну попытку.

«Барселона» в финале турнира сыграет с другим клубом из Испании — «Мурсией», также победившей в полуфинале российский клуб — «Тюмень» (2:1).

Финальная игра состоится 11 октября. В этот же день КПРФ и «Тюмень» проведут матч за третье место.

Лига чемпионов УЕФА

1/2 финала

Барселона (Барселона) — КПРФ (Москва) — 3:3 д.в (2:1, 0:1, 1:1) Пенальти — 5:4