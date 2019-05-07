Первым полуфиналистом плей-офф чемпионата России по мини-футболу стал КПРФ. Команда обыграла "Сибиряк" (7:2) и выиграла серию со счетом 3-0.

Чемпионат России

1/4 финала

"Сибиряк" (Новосибирск) - КПРФ (Москва) - 2:7

7 мая. Новосибирск. "Спортивный зал НГАСУ".

Счет в серии: 0-3.

"Норильский никель" (Норильск) - "Тюмень" - 4:4 (пен. 1:2)

7 мая. Норильск. "ДС Арктика".

Счет в серии: 1-2

"Новая генерация" (Сыктывкар) - "Газпром-Югра" (Югорск) - 1:1(пен. 4:3)

7 мая. Сыктывкар. "УСК Единая Россия".

Счет в серии: 2-1.

"Динамо Самара" - "Синара" (Екатеринбург) - 2:2 (пен. 3:2)

7 мая. Самара. "СК МТЛ-Арена".

Счет в серии: 1-2.