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Клуб Суперлиги «ЛКС» приостановил деятельность из-за финансовых проблем

Анастасия Пилипенко

Мини-футбольный клуб «ЛКС» из Липецка объявил о приостановлении деятельности из-за невозможности обеспечения финансирования в необходимом объеме.

«По итогам формирования финансового плана на 2026 год, в связи с сокращением государственной субсидии, МФК «ЛКС» не смог обеспечить финансирование в объеме, необходимом для участия в профессиональных соревнованиях. В этих условиях учредителями принято решение приостановить деятельность клуба.

Мы благодарим правительство Липецкой области за поддержку все годы существования клуба. Благодарим партнеров и спонсоров, тренерский штаб, сотрудников, игроков и, конечно, болельщиков — всех, кто был рядом и проживал с командой каждый матч», — говорится в заявлении клуба.

Последние три сезона «ЛКС» выступает в российской Суперлиге, сейчас команда идет на 11-м месте после 14 туров.

По итогам сезонов-2023/24 и 2024/25 команда занимала девятое место в турнирной таблице.

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