Шабанов станет исполнительным директором Ассоциации профессиональных мини-футбольных клубов «Суперлига»

Бывший исполняющий обязанности президента первой лиги Иван Шабанов назначен на должность исполнительного директора Ассоциации профессиональных мини-футбольных клубов «Суперлига», сообщает «РБ Спорт».

Шабанов более 10 лет занимал пост исполнительного директора первой лиги до января 2022 года.

Ранее сообщалось, что старт 31-го чемпионата страны по мини-футболу близок к срыву. Порядка семи клубов отказываются играть под эгидой Ассоциации мини-футбола России и намерены создать обособленную лигу.