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7 сентября, 19:00

Шабанов станет исполнительным директором Ассоциации профессиональных мини-футбольных клубов «Суперлига»

Алексей Еремин
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Бывший исполняющий обязанности президента первой лиги Иван Шабанов назначен на должность исполнительного директора Ассоциации профессиональных мини-футбольных клубов «Суперлига», сообщает «РБ Спорт».

Шабанов более 10 лет занимал пост исполнительного директора первой лиги до января 2022 года.

Ранее сообщалось, что старт 31-го чемпионата страны по мини-футболу близок к срыву. Порядка семи клубов отказываются играть под эгидой Ассоциации мини-футбола России и намерены создать обособленную лигу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shabanov-stal-ispolnitel-ny-m-direktorom-assotsiatsii-professional-ny-h-mini-futbol-ny-h-klubov-superliga/
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