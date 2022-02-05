Иван Миланов заявил, что сборная России готова к победе на чемпионате Европы

Игрок сборной России по мини-футболу Иван Милованов рассказал об ожиданиях от предстоящего финала Чемпионата Европы против Португалии.

«Сейчас Португалия лучшая команда Европы и мира, и они заслужили эти трофеи, — цитирует игрока сайт Ассоциации мини-футбола России. — Мы хорошо знакомы друг с другом, провели немало официальных и товарищеских матчей. Но это не отменяет важности очень тщательной подготовки, чем мы и занимаемся».

Также Милованов считает, что сборная России готова стать победителем чемпионата Европы.

«Я считаю, мы готовы к этому. Мы развиваемся все эти годы, учимся, работаем над ошибками. Это не проходит даром. Сборная России становится сильнее, наша игра совершенствуется», — добавил он.

Последний раз россияне выигрывали европейский турнир в 1999 году, после этого у команды были только вторые и третьи места.

Сборная России дважды встречалась с Португалией на чемпионатах Европы. В 2014 году игра завершилась вничью (4:4), а в 2018 году в полуфинале россияне проиграли (2:3).

Финал Евро-2022 пройдет 6 февраля в Амстердаме, начало — в 19:30 по московскому времени.