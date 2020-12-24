Исполком АМФР поддержал кандидатуру Александра Дюкова на пост президента РФС

В четверг, 24 декабря, состоялось заседание исполкома Ассоциации мини-футбола России.

По предложению почетного президента АМФР, председателя комитета по этике РФС Семена Андреева в повестку исполкома был внесен вопрос о выдвижении Александра Дюкова в качестве кандидата на пост президента Российского футбольного союза. Исполком АМФР единогласно поддержал предложение.

Напомним, что выборы главы РФС пройдут в Москве 4 февраля на внеочередной конференции.