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Сегодня, 21:11

Испания обыграла Боснию и Герцеговину на чемпионате Европы по мини-футболу

Микеле Антонов

В матче первого тура группового турнира чемпионата Европы по мини-футболу сборная Испании победила команду Боснии и Герцеговины (5:1).

Дубль в составе победителей сделал Ортис. Также отличились Рауль Гомес, Рауль Кампос и Серхио Лосано. У боснийцев забил Йосип Бошкович.

Испания с тремя очками вышла в лидеры группы D. Столько же очков у сборной Грузии. У Азербайджана и Боснии и Герцеговины ноль очков.

Чемпионат Европы

Группа D

1-й тур

Испания — Босния и Герцеговина — 5:1 (3:1)

Сборная Испании по мини-футболу
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