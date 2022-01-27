Испания и Азербайджан сыграли вничью на чемпионате Европы по мини-футболу

В матче второго тура группового турнира чемпионата Европы по мини-футболу сборные Испании и Азербайджана сыграли вничью (2:2).

В составе испанской команды отличились Рауль Гомес и Серхио Лосано. Также Лосано забил и в свои ворота. Еще один мяч в активе Исы Атаева.

Испания набрала четыре очка и идет второй в группе D. У Азербайджана одно очко и третье место. Лидирует Грузия (шесть очков), а на последнем месте Босния и Герцеговина (ноль очков).

Чемпионат Европы

Группа D

2-й тур

Испания — Азербайджан — 2:2 (1:2)