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Сегодня, 00:26

Испания и Азербайджан сыграли вничью на чемпионате Европы по мини-футболу

Евгений Петров
Корреспондент

В матче второго тура группового турнира чемпионата Европы по мини-футболу сборные Испании и Азербайджана сыграли вничью (2:2).

В составе испанской команды отличились Рауль Гомес и Серхио Лосано. Также Лосано забил и в свои ворота. Еще один мяч в активе Исы Атаева.

Испания набрала четыре очка и идет второй в группе D. У Азербайджана одно очко и третье место. Лидирует Грузия (шесть очков), а на последнем месте Босния и Герцеговина (ноль очков).

Чемпионат Европы

Группа D

2-й тур

Испания — Азербайджан — 2:2 (1:2)

Сборная Испании по мини-футболу
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