Игрок сборной Украины Евгений Серый: «Попасть в финал было маленькой мечтой, но нам немножко не хватило везения»

Игрок сборной Украины Евгений Серый прокомментировал поражение от России (2:3) в полуфинале чемпионате Европы-2022.

«После таких матчей тяжело вообще что-то говорить. Эмоции немножко захлестывают и переполняют, — цитирует игрока УЕФА. — Для нас попасть в финал было маленькой мечтой, нам немножко не хватило футбольного везения. Но я очень горжусь всеми ребятами, с которыми нахожусь сейчас в команде, с которыми разделяю эту раздевалку. Всем спасибо! Мы отдали все силы, все эмоции и, мне кажется, немножко везения все-таки не хватило».

6 февраля, в финале ЧЕ-2022 сборная России сыграет с победителем матча Португалия — Испания. Игра пройдет в Амстердаме на стадионе «Зигго Дом».