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Игрок сборной Украины Евгений Серый: «Попасть в финал было маленькой мечтой, но нам немножко не хватило везения»

Игрок сборной Украины Евгений Серый считает, что команде для победы не хватило везения
Анна Горшкова
Корреспондент

Игрок сборной Украины Евгений Серый прокомментировал поражение от России (2:3) в полуфинале чемпионате Европы-2022.

«После таких матчей тяжело вообще что-то говорить. Эмоции немножко захлестывают и переполняют, — цитирует игрока УЕФА. — Для нас попасть в финал было маленькой мечтой, нам немножко не хватило футбольного везения. Но я очень горжусь всеми ребятами, с которыми нахожусь сейчас в команде, с которыми разделяю эту раздевалку. Всем спасибо! Мы отдали все силы, все эмоции и, мне кажется, немножко везения все-таки не хватило».

6 февраля, в финале ЧЕ-2022 сборная России сыграет с победителем матча Португалия — Испания. Игра пройдет в Амстердаме на стадионе «Зигго Дом».

Сборная России по мини-футболу
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