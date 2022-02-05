Игрок сборной Украины Абакшин: «Сегодня России чуть больше повезло»

Игрок сборной Украины по мини-футболу Даниил Абакшин поделился впечатлениями после матча с Россией (2:3) в полуфинале чемпионата Европы.

«Спасибо за поддержку как на трибунах, так и у экранов, — цитирует Абакшина Sport.ua. — Трудно что-либо комментировать, команда действительно проявила себя очень хорошо.

Что не удалось? Не могу дать ответ на этот вопрос, хочу только поблагодарить за горячую поддержку. Имели свои моменты, но это футзал. Сегодня им чуть больше повезло. Но это спорт, и от этого никуда не деться".

В финале россияне сыграют со сборной Португалии. Украинцы в матче за третье место сыграют с Испанией.