Игрок сборной России по мини-футболу Робиньо пропустит финал чемпионата Европы

Игрок сборной России по мини-футболу Робиньо из-за травмы пропустит финал проходящего в Нидерландах чемпионата Европы против команды Португалии.

«Все, кроме Робиньо, в строю. Он не сможет сыграть в финале. У него болит нога, к этому присоединилось общее плохое самочувствие — расхандрился, горло заболело. Сегодня Робиньо не сыграет», — сказал президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев ТАСС.

Робиньо из-за повреждения не участвовал в полуфинале против сборной Украины (3:2), который состоялся 4 февраля. После той встречи Алиев заявил, что решение об участии 39-летнего игрока сборной России в финале чемпионата Европы будет принято непосредственно в день матча.