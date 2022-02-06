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Андре Афанасьев — о поражении от Португалии: «Мы должны были забирать этот финал»

Афанасьев прокомментировал поражение сборной России от Португалии в финале чемпионата Европы по мини-футболу
Карен Саркисян
Корреспондент

Игрок сборной России по мини-футболу Андрей Афанасьев прокомментировал поражение от команды Португалии (2:4) в финале чемпионата Европы 2022 года.

«По поводу психологии и наших физических кондиций я могу сказать, что все было на уровне, — приводит слова Афанасьева официальный сайт Ассоциации мини-футбола России (АМФР). — Я считаю, мы в первом тайме полностью контролировали игру. Психологических моментов я тоже не могу каких-то назвать. Португальцы в конце первого тайма забили, может, где-то у них какой-то задор появился. Мы к этому готовились, все ребята отрабатывали. Во втором тайме произошел курьез со вторым голом».

Он отметил, что не может предъявить претензии партнерам по команде.

«Я видел, как они работают, как все отдаются, и все то, что сделали, оставили все силы на поле. Да, где-то повезло португальцам, им довольно часто везет в последнее время. Я считаю, что мы должны были забирать этот финал, надеялись на эту сказку, но, к сожалению, она сегодня не в нашей стране», — сказал он.

По ходу встречи сборная России вела со счетом 2:0. Команда Португалии выиграла чемпионат Европы во второй раз подряд.

Сборная России по мини-футболу
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