Хорватия — Россия: прямая трансляция матча чемпионата Европы по мини-футболу
Прямая трансляция матча чемпионата Европы по мини-футболу Хорватия — Россия
25 января в Амстердаме (Нидерланды) сборная России проведет матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по мини-футболу. Соперник — сборная Хорватии.
Игра начнется в 19.30 по московскому времени.
В первом матче россияне разгромили команду Словении (7:1), а хорваты переиграли Польшу (3:1).
Видеотрансляцию матча в прямом эфире можно будет посмотреть по этой ссылке.
Матчи чемпионата Европы-2022 проходят в Амстердаме и Гронингене с 19 января по 6 февраля.
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