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Сегодня, 21:08

Сборная России крупно обыграла Хорватию на чемпионате Европы по мини-футболу и вышла в плей-офф

Евгений Петров
Корреспондент
Хорватия — Россия — 0:4.
Фото АМФР

В матче второго тура группового турнира чемпионата Европы по мини-футболу сборная России победила команду Хорватии (4:0).

Дубль в составе победителей сделал Артем Антошкин. Также отличились Паулиньо и Иван Чишкала.

Россия набрала шесть очков и лидирует в группе С. Команда обеспечила себе выход в плей-офф с первого места. У Хорватии три очка и вторая позиция. В заключительном матче группового этапа Россия сыграет с Польшой 29 января. Соперник россиян по 1/4 финала станет известен позднее.

Чемпионат Европы

Группа С

Хорватия — Россия — 0:4 (0:3)

Сборная России по мини-футболу
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