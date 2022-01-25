Сборная России крупно обыграла Хорватию на чемпионате Европы по мини-футболу и вышла в плей-офф
В матче второго тура группового турнира чемпионата Европы по мини-футболу сборная России победила команду Хорватии (4:0).
Дубль в составе победителей сделал Артем Антошкин. Также отличились Паулиньо и Иван Чишкала.
Россия набрала шесть очков и лидирует в группе С. Команда обеспечила себе выход в плей-офф с первого места. У Хорватии три очка и вторая позиция. В заключительном матче группового этапа Россия сыграет с Польшой 29 января. Соперник россиян по 1/4 финала станет известен позднее.
Чемпионат Европы
Группа С
Хорватия — Россия — 0:4 (0:3)
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