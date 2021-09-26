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Губерниев считает четвертьфинал ЧМ плохим результатом для сборной России по мини-футболу

21:20
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по мини-футболу против Аргентины в серии послематчевых пенальти (1:2).

«Терпим обидное поражение сегодня. Тренер сборной Аргентины переиграл нас. На опыте, на классе они сегодня оказались сильнее. Наша сборная могла заканчивать матч еще в основное время. Были моменты, очень жаль, что не удалось их реализовать. Думаю, что пятый удар нашей сборной стал ключевым, нужно было заканчивать четвертьфинал. Спасибо, нашим парням за игру. Спасибо, что боролись до самого конца, но четвертьфинал — это плохой результат для нашей сборной», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Исход четвертьфинала решался в серии пенальти. Аргентинцы одержали победу со счетом — 5:4.

В полуфинале аргентинцы сыграют с сборной Бразилии.

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