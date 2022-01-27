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Сегодня, 00:39

Грузия впервые пробилась в плей-офф чемпионата Европы по мини-футболу

Евгений Петров
Корреспондент

Сборная Грузии впервые в своей истории вышла в 1/4 финала чемпионата Европы.

26 января грузины обыграли сборную Боснии и Герцеговины (2:1), а Испания сыграла вничью с Азербайджаном (2:2).

Грузия с шестью очками лидирует в группе D. Команда уже точно не опустится ниже второго места. У испанцев четыре очка и вторая позиция. Азербайджан идет третьим (одно очко). У Боснии ноль очков и последняя позиция.

Сборная Грузии впервые выступает в финальном турнире чемпионата Европы.

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