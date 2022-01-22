Грузия вырвала победу в матче против Азербайджана на чемпионате Европы по мини-футболу
В матче первого тура группового турнира чемпионата Европы по мини-футболу сборная Грузии победила команду Азербайджана (3:2).
По ходу матча азербайджанцы вели 2:0. Дубль сделал Рафаэл Вилела. Грузины в ответ забили три мяча. Отличились Элисандро, Арчил Себискверадзе и Талес.
Сборная Грузии набрала три очка и вышла в лидеры группы D. Второй матч этой группы Испания — Босния и Герцеговина начнется в 19.30 по московскому времени.
Чемпионат Европы
Группа D
Грузия — Азербайджан — 3:2 (1:2)
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