Грузия вырвала победу в матче против Азербайджана на чемпионате Европы по мини-футболу

В матче первого тура группового турнира чемпионата Европы по мини-футболу сборная Грузии победила команду Азербайджана (3:2).

По ходу матча азербайджанцы вели 2:0. Дубль сделал Рафаэл Вилела. Грузины в ответ забили три мяча. Отличились Элисандро, Арчил Себискверадзе и Талес.

Сборная Грузии набрала три очка и вышла в лидеры группы D. Второй матч этой группы Испания — Босния и Герцеговина начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат Европы

Группа D

Грузия — Азербайджан — 3:2 (1:2)