Главный тренер сборной России по мини-футболу: «Чемпионат мира для нас закончился, итоги его неудачные»

Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович подвел итоги матча 1/4 финала чемпионата мира против Аргентины (1:1, 4:5 — по пенальти).

— Всем все понятно. Мы проиграли и едем домой. Чемпионат мира для нас закончился, итоги его неудачные. Команда работала до конца, до последних секунд. Парни сражались изо всех сил в надежде победить. Были близки к этому, но не сложилось. Значит соперник был в чем-то сильнее. Например, духом, которого нам и не хватило в некоторых эпизодах. Обидно проигрывать такие матчи, когда имеешь преимущество в концовке и упускаешь его.

— Появление Лимы в этой игре было частью плана или ситуативным решением?

— Это часть плана, чтобы деморализовать соперника в какой-то момент. Хотели использовать его с первой игры, но небольшое повреждение не позволяло это сделать. Сегодня он отыграл на все сто процентов, сделав нашу атаку ярче.

— Вы поняли, что именно смотрели судьи на повторе в эпизоде с голом сборной России?

— Подумали, что наш игрок атаковал с нарушением правил, хотя вратарь говорил, что не стоит брать челендж. Не могу судить кто прав, а кто виноват — для всех нас это новая ситуация.

— В этот момент наши болельщики на трибуне начали исполнять гимн России...

— Честно говоря, не слышал этого. Был вовлечен в диалог с футболистами, эмоционально был сконцентрирован на других вещах. Большое спасибо всем нашим болельщикам, которые нашли возможность поддержать нас на трибунах. Конечно, если бы был разрешен въезд из России — как минимум половина зала была бы заполнена нашими соотечественниками. Еще раз огромное спасибо всем, кто болел на трибуне и всем, кто переживал у своих телеэкранов. Игра была невероятно яркой, было все, кроме результата. А это самое важное в спорте.

— Был ли какой-то план действий при игре соперника в пять полевых?

— Обе пятиминутки аргентинцы были вынуждены обороняться, это очень тяжело, поэтому соперник принял такое решение. Мастерство игроков из Аргентины очень высокое, но мы были готовы к этому. Все знали кто на какой позиции играет. Были полумоменты пробить по пустым воротам, но не сложилось. Ставки были высоки, увы, итог не в нашу пользу.

— Ваш взгляд на серию пенальти. Это проигрыш в психологии, в технике и в чем-то еще?

— Конечно, прежде всего это психология. Это дух. Чемпион должен быть в себе уверен — выходить и вколачивать. Мы должны были проявить более твердый характер и стойкость.