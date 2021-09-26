Мини-футбол
Новости
Суперлига Кубок России Чемпионат мира Чемпионат Европы
Новости   //    Мини-футбол

Глава Ассоциации мини-футбола России оценил выступление сборной на ЧМ-2021

26 сентября 2021, 23:30
Теги:

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев заявил, что сборная России сумела  дать бой в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Литве и не уступала по игре действующему победителю мирового первенства, команде Аргентины, поэтому за игру россиян не стыдно.

«Конечно, сейчас по итогам говорить очень тяжело, футбольный бог нам сегодня давал шансы, но, к сожалению, мы сами их не смогли использовать, — сказал Алиев ТАСС. — Считаем, что задачу на эту игру наш тренерский штаб и футболисты выполнили. Мы понимали, что это будет сложная тактическая игра, у нас были возможности во втором тайме решить судьбу дальнейшего выхода в полуфинал, не доводя до серии пенальти, но не сложилось.

В игре наша сборная не уступала Аргентине, хотя это действующий чемпион мира и порой превосходит классом в компонентах игры, мастерстве, так как это футбольная нация, но наши ребята с учетом всех вопросов смогли дать бой. Нам не стыдно за игру сборной России».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12511701

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Организаторы боя спасли Джошуа от позора. Украинские СМИ ликуют после победы Усика
Энтони Джошуа — Александр Усик: где смотреть прямую трансляцию боя
Эмоции Галицкого после победы «Краснодара» над «Сочи»
Артур Бетербиев: «Усик мне: «Давай дружить?» Но я ответил: «Не-не-не, завязывай»
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
1
Офсайд