Глава Ассоциации мини-футбола России оценил выступление сборной на ЧМ-2021

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев заявил, что сборная России сумела дать бой в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Литве и не уступала по игре действующему победителю мирового первенства, команде Аргентины, поэтому за игру россиян не стыдно.

«Конечно, сейчас по итогам говорить очень тяжело, футбольный бог нам сегодня давал шансы, но, к сожалению, мы сами их не смогли использовать, — сказал Алиев ТАСС. — Считаем, что задачу на эту игру наш тренерский штаб и футболисты выполнили. Мы понимали, что это будет сложная тактическая игра, у нас были возможности во втором тайме решить судьбу дальнейшего выхода в полуфинал, не доводя до серии пенальти, но не сложилось.

В игре наша сборная не уступала Аргентине, хотя это действующий чемпион мира и порой превосходит классом в компонентах игры, мастерстве, так как это футбольная нация, но наши ребята с учетом всех вопросов смогли дать бой. Нам не стыдно за игру сборной России».