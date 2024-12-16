«Газпром-Югра» впервые в истории выиграл Кубок лиги по мини-футболу

Мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» стал обладателем Кубка Лиги-2024.

Команда из Югорска стала обладателем трофея впервые в своей истории. В финале она обыграла «Ухту» со счетом 7:4.

Кубок Лиги — соревнование для российских мини-футбольных клубов, проводимое Ассоциацией профессиональных мини-футбольных клубов России «Суперлига».

«Газпром-Югра» также является 4-кратным чемпионом России, 5-кратным обладателем Кубка страны и 2-кратным обладателем Суперкубка.