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Сегодня, 19:25

«Газпром-Югра» впервые в истории выиграл Кубок лиги по мини-футболу

Владислав Маслов
Корреспондент
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Мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» стал обладателем Кубка Лиги-2024.

Команда из Югорска стала обладателем трофея впервые в своей истории. В финале она обыграла «Ухту» со счетом 7:4.

Кубок Лиги — соревнование для российских мини-футбольных клубов, проводимое Ассоциацией профессиональных мини-футбольных клубов России «Суперлига».

«Газпром-Югра» также является 4-кратным чемпионом России, 5-кратным обладателем Кубка страны и 2-кратным обладателем Суперкубка.

Источник: ФК Газпром-Югра
Мини-футбол
МФК Газпром-Югра (Югорск)
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