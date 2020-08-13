«Газпром-Югра» уступила «Синаре», КПРФ победил «Тюмень»
21:58
Состоялись первые матчи 1/2 финала чемпионата России.
«Газпром-Югра» уступила «Синаре» (1:2). КПРФ взял верх в матче с «Тюменью» (3:2). Полуфинальные серии пройдет до трех побед. Вторые матчи состоятся завтра, 14 августа.
Минифутбол
Чемпионат России
1/2 финала
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Синара» (Екатеринбург) — 1:2
13 августа. Люберцы. «ДС Триумф».
Счет в серии: 0-1
КПРФ (Москва) — «Тюмень» — 3:2
13 августа. Климовск. «УСЦ Юность».
Счет в серии: 1-0
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