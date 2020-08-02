«Газпром-Югра» победил «Новую Генерацию» в 1/4 финала чемпионата России

В матче 1/4 финала плей-офф чемпионата России по мини-футболу «Газпром-Югра» обыграл «Новую Генерацию» (4:1). Команда из Югорска повела в серии со счетом 2-0. Для выхода в полуфинал ей осталось одержать одну победу.

В других матчах дня «Синара» обыграла «Норильский Никель» (2:1). «Тюмень» в серии пенальти оказалась сильнее самарского «Динамо» (3:3, пен. — 3:1)

Чемпионат России. Суперлига

Плей-офф

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Новая Генерация» (Сыктывкар) — 4:1 (3:1)

Счет в серии: 2-0

«Синара» (Екатеринбург) — «Норильский никель» (Норильск) — 2:1 (2:1)

Счет в серии — 2-0

«Тюмень» — «Динамо» (Самара) — 3:3 (2:1), пен. — 3:1

Счет в серии — 2-0