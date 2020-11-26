«Газпром-Югра» и «Синара» пробились в 1/2 финала Кубка России по мини-футболу.

В ответном матче 1/4 финала команда из Югорска сыграла вничью с «Новой Генерацией» -3:3. В первой игре югорчане победили 4:2.

«Синара» победила «Норильский Никель» (7:3). В первой игре команда уступила 4:5. 28 ноября состоятся ответные матчи в парах КПРФ — «Торпедо» и «Тюмень» — «Динамо Самара».

Кубок России

1/4 финала

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 3:3 (2:1)

26 ноября. Люберцы. «ДС Триумф».

«Синара» (Екатеринбург) — «Норильский никель» (Норильск) — 7:3 (3:2)

26 ноября. Екатеринбург. «Манеж ЗАО «МФК ВИЗ-СИНАРА»».