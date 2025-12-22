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Фейерверк попал в лицо футзалисту «Ухты» Хусаинову в матче Кубка России

Руслан Минаев

Искры от холодного фейерверка попали в лицо игроку «Ухты» Дмитрию Хусаинову в матче против «Новой генерации» в групповом турнире Кубка России по футзалу. Игра проходила в Кемерове.

Хусаинов безуспешно пытался предотвратить гол в собственные ворота и оказался за пределами поля с опущенной головой, в этот момент ему в лицо сработала пиротехника.

«Организаторы Кубка лиги приносят свои извинения за несвоевременный запуск холодного фейерверка во время взятия ворот «Ухты», что могло причинить вред здоровью Дмитрия Хусаинова. Суперлига в лице исполнительного директора Ивана Шабанова принесла «Ухте» свои личные извинения, которые были приняты», — говорится в Telegram-канале турнира.

Хусаинов смог продолжить игру. «Ухта» одержала победу над «Новой генерацией» со счетом 6:5.

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