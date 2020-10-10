Игрок «Барселоны» Эскердинья после победы в полуфинале Лиги чемпионов против МФК КПРФ отметил, что главное в таких матчах — оборона. Также он сделал акцент на высоком классе соперника.

— Такие встречи выигрываются благодаря обороне, — цитирует пресс-служба российского клуба Эскердинью. — В первой половине мы повели 2:0, и знали, что нам надо будет всеми силами отстаивать этот результат. МФК КПРФ — потрясающая команда, одна из лучших в Европе. Мы знали, что нам придется трудно, но теперь нас ждет финал.

«Барселона» в финале турнира сыграет с другим клубом из Испании — «Мурсией», также победившей в полуфинале российский клуб — «Тюмень» (2:1). Финальная игра состоится 11 октября, тогда же КПРФ и «Тюмень» проведут матч за третье место.