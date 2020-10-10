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Эскердинья: «МФК КПРФ — одна из лучших команд в Европе»

02:04
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Игрок «Барселоны» Эскердинья после победы в полуфинале Лиги чемпионов против МФК КПРФ отметил, что главное в таких матчах — оборона. Также он сделал акцент на высоком классе соперника.

Игроки &laquo;Барселоны&raquo; празднуют победу над КПРФ.КПРФ проиграл «Барселоне» в полуфинале Лиги чемпионов и сыграет с «Тюменью» в матче за бронзу

— Такие встречи выигрываются благодаря обороне, — цитирует пресс-служба российского клуба Эскердинью. — В первой половине мы повели 2:0, и знали, что нам надо будет всеми силами отстаивать этот результат. МФК КПРФ — потрясающая команда, одна из лучших в Европе. Мы знали, что нам придется трудно, но теперь нас ждет финал.

«Барселона» в финале турнира сыграет с другим клубом из Испании — «Мурсией», также победившей в полуфинале российский клуб — «Тюмень» (2:1). Финальная игра состоится 11 октября, тогда же КПРФ и «Тюмень» проведут матч за третье место.

Дополнительная информация:

http://www.mfc-kprf.ru/press/5345-eskerdinya-mfk-kprf-odna-iz-luchshih-komand-evropy

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