Эмиль Алиев объяснил, почему сборная России обыграла Хорватию с крупным счетом

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев прокомментировал победу национальной команды над Хорватией (4:0) на чемпионате Европы.

«Мы очень тщательно готовились к игре на протяжении трех подготовительных дней, досконально тренерский штаб разобрал игру соперника, — цитирует Алиева ТАСС. — Сегодня команда, наверное, выполнила план на 90 процентов из того, что мы готовили заранее из разбора, установки, из-за чего случился такой счет. Нейтрализовали все сильные стороны, удалось забить нужные мячи».

Также Алиев высказался о травме Робиньо, которую он получил на 2-й минуте игры, сфоливший против него Ведран Матошевич получил красную карточку.

«Робиньо пытался продолжить матч, но почувствовал боль, поэтому сейчас наш медицинский штаб делает все возможное, чтобы восстановить игрока в зависимости от характера травмы к третьему или четвертому матчу. После замены Робиньо сразу изменилась тактика игры, это футболист, который может держать мяч в сложной ситуации. Конечно, равноценной замены такому игроку нет», — добавил президент АМФР.

Россияне набрали 6 очков в двух матчах и занимают первое место в группе C. У хорватской сборной 3 очка после двух игр.

В субботу, 29 января, России встретится со сборной Польши, начало — в 16.30 по московскому времени.