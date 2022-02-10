«Динамо Самара» сыграло вничью с «Норильским никелем» в чемпионате России

В матче 10-го тура чемпионата России по мини-футболу самарское «Динамо» и «Норильский никель» сыграли вничью (3:3).

В составе хозяев забивали Фернанду и Алексей Лялин, а Занотто забил в свои ворота. У гостей отличились Руслан Кудзиев, который сделал дубль, а также Занотто, забивший пенальти в концовке игры и сравнявший счет.

«Динамо» набрала 24 очка и занимает шестое место. У «Норникеля» 26 очков и пятая позиция.

Чемпионат России

10-й тур

«Динамо Самара» — «Норильский никель» (Норильск) — 3:3 (1:1)